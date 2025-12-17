Netflix Aktie

81,56EUR 1,34EUR 1,67%
Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.12.2025 16:10:45

Netflix Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Netflix auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 125 US-Dollar belassen. Das Management von Warner Bros Discovery empfehle die Netflix-Offerte, da diese eine höhere Wahrscheinlichkeit der Genehmigung durch die Kartellbehörden und bessere Finanzierungssicherheit biete, schrieb Markus Leistner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechne damit, dass sich Netflix letztlich durchsetzt./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 14:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 14:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Inc. Kaufen
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 96,81 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 95,39 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Markus Leistner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Netflix Inc.mehr Nachrichten