Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.09.2026 13:00:38

IG Metall protestiert gegen Einschnitte in Autobranche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Aktionen auch in Hessen hat die IG Metall gegen Jobabbau und weitere Einschnitte in der deutschen Automobilindustrie protestiert. "Unsere Forderung an die Unternehmen ist klar: Innovationen und Investitionen in Deutschland und nicht auf den reinen Lohnkostenvergleich gucken", sagte Michael Erhardt, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Frankfurt, nach einer Betriebsversammlung bei der Continental-Abspaltung AUMOVIO in Frankfurt. Zudem müsse die Politik den hiesigen Markt auch durch Zollschranken vor Konkurrenz zum Beispiel aus China schützen.

Bei der Veranstaltung beim Zulieferer Aumovio mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Stefan Körzell, kamen nach Angaben der IG Metall etwa 700 Menschen zusammen.

Die Gewerkschaft hatte für Montag zu Aktionen an mehr als 200 Orten in Deutschland aufgerufen, um gegen Sparmaßnahmen in der kriselnden Autobranche zu protestieren. In Hessen waren auch Aktionen in der Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler))-Niederlassung in der Frankfurter Heerstraße und am Kaiserlei sowie bei den Jost-Werken in Neu-Isenburg geplant.

Kritik an Forderung nach unbezahlter Mehrarbeit

IG-Metall-Chefin Christiane Benner hatte zuvor kritisiert, vor allem die Mitarbeiter müssten die Folgen der Branchenkrise tragen. Forderungen der Arbeitgeber nach Mehrarbeit wies sie zurück: "Die 35-Stunden-Woche und der Achtstundentag gehören zum Identitätskern unserer Gewerkschaft."/ben/als/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

mehr Nachrichten

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Analysen
16.09.26 Mercedes-Benz Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.09.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
09.09.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
08.09.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
27.08.26 Mercedes-Benz Group Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AUMOVIO 35,10 -2,23% AUMOVIO
Continental AG 69,12 2,28% Continental AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 43,87 -0,97% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Volkswagen (VW) AG Vz. 75,56 -0,58% Volkswagen (VW) AG Vz.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise gehen weiter zurück: ATX fester -- DAX leitet Erholungskurs ein -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen und legt zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen