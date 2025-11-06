Continental Aktie
|66,42EUR
|0,30EUR
|0,45%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underperform" belassen. Die Berichtssaison der Autozulieferer in Europa und den USA sei weit fortgeschritten, schrieb Harry Martin in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die meisten Lieferanten seien etwas anspruchsvoller geworden mit ihren Erwartungen an die Automobilproduktion in diesem Jahr, das für viele Zulieferwerte ein wohl starkes Börsenjahr werde. Die Prognosen für den Umsatz und den operativen Gewinn seien aber zumeist nicht angehoben worden./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 19:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Underperform
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
66,68 €
|
Abst. Kursziel*:
-25,01%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
66,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-24,72%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
