66,42EUR 0,30EUR 0,45%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

06.11.2025 07:22:19

Continental Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underperform" belassen. Die Berichtssaison der Autozulieferer in Europa und den USA sei weit fortgeschritten, schrieb Harry Martin in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die meisten Lieferanten seien etwas anspruchsvoller geworden mit ihren Erwartungen an die Automobilproduktion in diesem Jahr, das für viele Zulieferwerte ein wohl starkes Börsenjahr werde. Die Prognosen für den Umsatz und den operativen Gewinn seien aber zumeist nicht angehoben worden./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 19:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Underperform
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
66,68 € 		Abst. Kursziel*:
-25,01%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
66,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-24,72%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

