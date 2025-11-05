NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underperform" belassen. Harry Martin erklärte am Dienstagabend, warum er davon ausgeht, dass etablierte Qualitätsanbieter wie Michelin oder Bridgestone im Reifensektor einen Vorsprung haben dürften. Der technologische Vorsprung dürfte im nächsten Jahrzehnt bestehen bleiben, doch Herausforderer aus China dürften in großem Umfang Marktanteile abnehmen. Michelin ist sein Favorit in Erwartung einer Margensteigerung, während er Continental meidet wegen der Bewertung./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 21:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 21:05 / UTC



