Continental Aktie
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WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Continental von 73 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Es sei immer klar gewesen, dass der Nahost-Konflikt die Reifenhersteller wohl mit drei- bis sechsmonatigem Verzug treffen werde, schrieb Harry Martin am Mittwoch in seinem Branchenkommentar. Dies sei nun der Fall. Das dritte und vierte Quartal würden zum neuerlichen Test von Markenstärke und Preismacht. Martin setzt weiter auf Michelin, auch wenn die nächsten Wochen ungemütlich werden könnten./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 01:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
74,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
69,16 €
|
Abst. Kursziel*:
7,00%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
68,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,78%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
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