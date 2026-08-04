Continental Aktie

70,84EUR -1,14EUR -1,58%
Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.08.2026 10:43:07

Continental Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Analyst Harry Martin wies am Dienstag in einer ersten Einschätzung darauf hin, dass der Reifenhersteller die Jahresziele nach einem guten Jahresviertel nicht erhöht, sondern lediglich bestätigt habe. Viele Investoren hätten mit optimistischeren Zielvorgaben gerechnet./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:44 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Market-Perform
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
70,72 € 		Abst. Kursziel*:
3,22%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
70,84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,05%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Continental AG

mehr Nachrichten