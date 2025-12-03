Continental Aktie

66,58EUR 1,34EUR 2,05%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

03.12.2025 16:58:06

Continental Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach einer Rede des Finanzchefs auf einer hauseigenen Konferenz auf "Underperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Laut dem Manager hat der Reifenhersteller für sein zum Verkauf stehendes Kunststoffgeschäft Contitech vor allem das Interesse von Finanzinvestoren geweckt, wie Analyst Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Derweil ließen sich früher erreichte Margen von rund 20 Prozent im Reifengeschäft wegen stärkerer Konkurrenz und Zollbelastungen nicht mehr halten, der Konzern peile durch die Umstrukturierung eine Verbesserung auf 15 bis 16 Prozent an./rob/tav/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 15:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 15:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Underperform
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
66,26 € 		Abst. Kursziel*:
-24,54%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
66,58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-24,90%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

