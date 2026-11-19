Continental Aktie
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WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Nach den jüngsten Kursgewinnen europäischer Reifenhersteller zögen nun Wolken am Himmel auf, schrieb Harry Martin am Donnerstag zur Branche. Die Kosteninflation dürfte die Unternehmen hart treffen, der Kampf um die Preise dürfte mithin härter werden. Zudem gebe es erste Anzeichen dafür, dass die Produktionskapazitäten die Nachfrage übersteigen könnten. Bei seinem Favoriten Continental und auch bei Pirelli seien aber die Rückschlagsrisiken überschaubar./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 05:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 05:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Outperform
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
82,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
71,68 €
|
Abst. Kursziel*:
14,40%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
72,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,42%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Continental AG
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