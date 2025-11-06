Continental Aktie
|66,42EUR
|0,30EUR
|0,45%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach finalen Zahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underperform" belassen. Nach den bereits bekannten, positiven Eckdaten attestierte Analyst Harry Martin dem zukünftig reinen Reifenhersteller ein drittes Quartal im erwarteten Rahmen. Gleiches gelte für den bestätigten Jahresausblick, wobei der Konsens bereits in der Mitte der Zielspanne liege, schrieb er am Donnerstag./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:19 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Underperform
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
66,84 €
|
Abst. Kursziel*:
-25,19%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
66,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-24,72%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
