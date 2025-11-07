Continental Aktie
|66,86EUR
|0,12EUR
|0,18%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underperform" belassen. Harry Martin lobte am Donnerstagabend die Geschäftsentwicklung des Reifenherstellers. Allerdings seien die Aktien recht hoch bewertet und der geplante Verkauf von ContiTech könnte enttäuschen. Langfristig seien Reifenaktien eine gute Wahl, allerdings gebe es bessere Möglichkeiten im Sektor./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:03 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Underperform
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
66,48 €
|
Abst. Kursziel*:
-24,79%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
66,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-25,22%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Continental AGmehr Nachrichten
|
10:37
|Bernstein Research gibt Continental-Aktie Underperform (finanzen.at)
|
09:48
|Continental-Analyse: UBS AG bewertet Continental-Aktie mit Buy in neuer Analyse (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
06.11.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Continental auf 76 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Continental-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight (finanzen.at)
|
06.11.25
|Continental-Aktie steigt jedoch: Continental mit Quartalsverlust nach Spin-off- und Verkaufsbelastungen (Dow Jones)
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt nachmittags zurück (finanzen.at)