Continental Aktie
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WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Continental von 66 auf 73 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das Unternehmen sei auf seinem Weg zu einem reinen Reifenhersteller fast am Ziel, kommentierte Harry Martin am Sonntag die vereinbarte Unterzeichnung des Verkaufs von Contitech an Lone Star Funds. Dessen Bewertung liege zwar unter den anfänglichen Investorenerwartungen, aber klar über dem Wert, den er Contitech im Rahmen einer Bewertung der Summe aller Konzernteile zugeschrieben habe. Das weitere Kurspotenzial sei aber begrenzt, da Continental schon mit einem Aufschlag zu anderen Reifenhestellern gehandelt werde./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 22:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
73,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
75,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,80%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
74,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,07%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
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