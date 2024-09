In Los Angeles werden die Emmy Awards vergeben

LOS ANGELES (dpa-AFX) - Eine opulente Buch-Verfilmung und eine smarte Restaurant-Serie sind die großen Favoriten bei der diesjährigen Emmy-Gala in Los Angeles. In der Nacht zu Montag (Sonntagabend Ortszeit) werden die Hauptpreise der diesjährigen Awards vergeben. Die im 17. Jahrhundert spielende Literaturadaption "Shogun" hatte 25 Nominierungen in den Kategorien für Drama-Serien erhalten. Die Kochserie "The Bear: King of the Kitchen" hatte 23 Gewinnchancen in den Preissparten für Comedy.

Die besten Leistungen in den kreativen Sparten wie Kameraführung und für viele Neben- und Gastrollen wurden bereits am vergangenen Wochenende ausgezeichnet. "Shogun" erhielt dabei bereits 14 Preise, "The Bear" kam auf sieben.

Mit den Emmys werden die besten Serien, Shows und Fernsehfilme im US-amerikanischen TV und Streaming ausgezeichnet. Moderiert wird die Gala im Peacock Theater von Eugene und Dan Levy, Vater und Sohn aus der Comedyserie "Schitt's Creek".

Es ist schon die zweite Gala im aktuellen Jahr. Im vergangenen Jahr wurde die Verleihung wegen eines Doppelstreiks der Schauspieler und Drehbuchautoren von September auf Januar 2024 verschoben. Die Auswirkungen der Streiks sind in der Branche nach wie vor zu spüren. So wurden unter anderem deutlich weniger Shows bei den Emmys eingereicht./cfa/DP/he