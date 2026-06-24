Innodata Aktie

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WKN: 907651 / ISIN: US4576422053

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24.06.2026 08:05:01

Innodata vs. Workiva: Which Tech Stock Is a Better Buy in 2026?

Are you looking for explosive AI-driven growth or a steady platform used by the world's largest corporations? Choosing between Innodata (NASDAQ:INOD) and Workiva (NYSE:WK) requires balancing high-risk data engineering against established regulatory software.Innodata specializes in preparing the massive data sets required to train modern artificial intelligence (AI) models. In contrast, Workiva provides a cloud-based environment that helps large enterprises manage complex financial and compliance reporting. While both serve elite corporate clients, their financial profiles and growth trajectories differ significantly.Innodata operates as a global data engineering firm providing the human expertise and frameworks necessary for generative AI. The company serves many of the world's largest technology companies, including five of the "Magnificent Seven." However, its revenue remains highly concentrated, with one customer accounting for approximately 58% of total revenue in its most recent fiscal year. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business, as the loss of this single client would be devastating. This is especially true since contracts are often project-based and terminable with as little as 30 days' notice.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Innodata Inc. 77,20 0,65% Innodata Inc.

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