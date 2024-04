Intel-Aktie verliert: Intel will mit Chip-Offensive NVIDIA Konkurrenz machen

Der neue Chip mit dem Namen Gaudi 3 liefere eine bessere Leistung bei weniger Stromverbrauch als NVIDIAs aktuelle H100-Systeme, versprach Intel am Dienstag. Allerdings kündigte NVIDIA jüngst bereits die nächste Generation seiner Chipsysteme an, die in diesem Jahr auf den Markt kommt und viermal leistungsstärker beim Anlernen von KI-Modellen sein soll. Intels Gaudi 3 soll im laufenden Quartal an Computerhersteller wie Dell ( Dell Technologies ), Hewlett-Packard und Lenovo geliefert werden, wie der Chipkonzern mitteilte.

Die ursprünglich für Grafikkarten entwickelten NVIDIA-Technologien bewähren sich schon seit Langem bei der Rechenarbeit für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz. Konkurrenten wie Intel und AMD konnten bisher keinen Anschluss finden. Das lässt das Geschäft - und den Börsenwert - von NVIDIA rasant wachsen. Große KI-Unternehmen wie Microsoft, Alphabet und Amazon planen bereits den Einsatz von der nächsten NVIDIA-Chipgeneration mit dem Namen Blackwell. Intel betont, man höre von Tech-Unternehmen, dass sie im Markt mehr Angebot über NVIDIA hinaus sehen wollten.

Im schwachen Mittwochshandel an der NASDAQ verlieren Intel-Aktien zeitweise 1,94 Prozent auf 37,59 US-Dollar.

