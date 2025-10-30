Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
30.10.2025 09:32:00
Internationaler Strafgerichtshof wirft Microsoft raus
Der Internationale Strafgerichtshof wirft laut Handelsblatt US-Dienstanbieter wie Microsoft raus. Und setzt auf deutsche Alternativen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
