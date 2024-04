Investment-Note für Continental-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Continental vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Reifenhersteller und Autozulieferer dürfte schwach in das neue Jahr gestartet sein, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Höhere Lohnkosten, negative Wechselkurseffekte und die Preisgestaltung dürften die Profitabilität belastet haben.

Aktienbewertung im Detail: Die Continental-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 13:18 Uhr 0,3 Prozent auf 65,36 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 22,40 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 92 434 Continental-Aktien. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2024 um 15,0 Prozent zurück. Die Quartalsbilanz für Q1 2024 wird am 08.05.2024 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

