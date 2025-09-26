Continental Aktie

56,86EUR 0,34EUR 0,60%
Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
26.09.2025 10:16:02

Continental Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert der neuen Continental nach der Abspaltung von Aumovio von 84 auf 64 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Continental sollte von seiner Transformation zu einem reinen global agierenden Reifenhersteller mit einer guten Marktposition profitieren", schrieb Michael Punzet am Freitag. Positiv sieht er auch die potenzielle Sonderdividende sowie mögliche Aktienrückkäufe nach
Abschluss des ContiTech-Verkaufsprozesses./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 09:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 09:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Kaufen
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
56,32 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
56,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Punzet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Continental AGmehr Nachrichten