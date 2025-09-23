Continental Aktie

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

23.09.2025 14:48:16

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Continental von 100 auf 66 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Erwann Dagorne passte sein Bewertungsmodell am Montagabend an die Abspaltung von Aumovio an. Er bleibt aber weiter von der Anlagestory des verbleibenden Conti-Konzerns überzeugt. Er lobt den Fokus auf die Gesamtrendite durch Dividenden, Sonderausschüttungen und mögliche Aktienrückkäufe. Zudem habe das Reifengeschäft mit Blick auf die Bewertung der Konkurrenz Aufholpotenzial./ag/gl

Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
55,22 € 		Abst. Kursziel*:
19,52%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
56,78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,24%
Analyst Name::
Erwann Dagorne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

