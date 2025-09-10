Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

Einstufung im Blick 10.09.2025 17:19:48

Investment-Note für Henkel vz-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research

Die Henkel vz-Aktie wurde von Bernstein Research genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85,88 Euro belassen. Die von ihm gecoverten Kosmetik-Unternehmen hätten sich in China im August trotz einer breiteren Schwäche des dortigen Online-Kosmetikmarktes gut gehalten und den Bruttowarenwert im Durchschnitt gesteigert, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Im Einzelnen seien die Entwicklungen aber dennoch abgewichen. L?Oreal und Estee Lauder seien weiter stark gewesen, während Procter & Gamble Beauty und Proya auch gewachsen seien und Unilever sowie LVMH hier eher unter Druck gestanden hätten.

Aktienauswertung: Die Henkel vz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 17:02 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 73,96 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 16,12 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 99 136 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2025 fiel die Aktie um 10,0 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Henkel vz wird am 06.11.2025 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 12:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 12:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com,Henkel AG

Henkel KGaA Vz. 74,06 -1,10% Henkel KGaA Vz.

