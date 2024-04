Investment-Note für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re nach vorläufigen Quartalszahlen von 455 auf 464 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Rückversicherer habe mit den wichtigsten Kennziffern und insbesondere dem Gewinn die Konsensschätzungen sowie die eigene Planung weit übertroffen, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das dennoch bestätigte Jahresgewinnziel überrasche zu diesem Zeitpunkt nicht, auch wenn der Konzern es nun für wahrscheinlicher als bisher halte, dieses zu übertreffen.

Aktieninformation im Fokus: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte um 15:33 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 430,40 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 7,81 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 262 003 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2024 stieg die Aktie um 14,7 Prozent. Die kommenden Q1 2024-Ergebnisse werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2024 / 08:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2024 / 08:43 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.