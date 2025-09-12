Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

528,40EUR 5,40EUR 1,03%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

12.09.2025 12:46:30

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 560 Euro belassen. Der Preisverfall bei europäischen Rückversicherungen beschleunige sich und die Wahrscheinlichkeit einer Trendwende sinke, schrieb Will Hardcastle in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Er geht zwar weiterhin davon aus, dass die Renditen 2026 über den Kapitalkosten liegen werden, sich die Differenz aber verringert. Hannover Rück ist sein bevorzugter Branchenwert./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 19:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 19:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Neutral
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
560,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
529,40 € 		Abst. Kursziel*:
5,78%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
528,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,98%
Analyst Name::
Will Hardcastle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

