Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
|566,00EUR
|-38,40EUR
|-6,35%
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 Euro belassen. Nach den zuvor bekannten Eckdaten hätten Details und die zukünftigen Gewinntreiber im Fokus gestanden, schrieb Kamran M Hossain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf den ersten Blick falle das reduzierte Umsatzziel für das laufende Geschäftsjahr auf. Er fürchtet daher Gewinnmitnahmen nach der Aktienrally, bleibt aber insgesamt positiv für die Aktie gestimmt. Der Investorentag im Dezember könne weitere Impulse setzen./rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 07:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 07:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Overweight
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
650,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
562,80 €
|
Abst. Kursziel*:
15,49%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
566,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,84%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)mehr Analysen
|10:07
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:06
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|566,40
|-6,29%
