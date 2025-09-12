Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
|528,80EUR
|5,80EUR
|1,11%
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 629 Euro belassen. Rückversicherer lockerten derzeit leicht ihre vertraglichen Anforderungen im Bereich der Naturkatastrophen, aber im Gegenzug werde das Versicherungsvolumen durch die Kunden erhöht, schrieb Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Den Trend aus niedrigeren Margen und höheren Volumina bewertet der Experte weiterhin positiv./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 15:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
629,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
521,40 €
|
Abst. Kursziel*:
20,64%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
528,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,95%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)mehr Nachrichten
|
09:29
|Freundlicher Handel: STOXX 50-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|XETRA-Handel: LUS-DAX klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: DAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
11.09.25
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
11.09.25
|Gewinne in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
11.09.25
|Zuversicht in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 nachmittags steigen (finanzen.at)
|
11.09.25
|Handel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)