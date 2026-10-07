VAT Aktie

VAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.10.2026 22:00:13

Invitation - Q3 2026 Trading Update Conference Call

VAT Group AG / Key word(s): Quarterly / Interim Statement
Invitation - Q3 2026 Trading Update Conference Call

07.10.2026 / 22:00 CET/CEST

VAT cordially invites you to our Q3 2026 trading update conference call.

Urs Gantner, CEO, and Fabian Chiozza, CFO, will report on the business conditions during the third quarter of 2026 and give you an update on our expectations for the rest of 2026. After the formal remarks, there will be time for a moderated Q&A session.

Date:                    Thursday, October 15, 2026

Time:                   10:00 a.m. CEST

Participants are asked to pre-register HERE and will receive dedicated dial-in details to easily and quickly access the call.

Participants unable to pre-register may dial-in by calling:

+41 58 810 70 00 (Europe)

+44 207 098 0702 (UK)

+1 631 570 5612 (USA)

Please dial-in 5 to 10 minutes prior to the start.

The conference call will be available in the IR section of our website (LINK) for replay purposes approximately two hours after the event.

Kind regards,

For further information please contact:
VAT Group AG
Head Marketing, Communications,
Investor Relations
Michel R. Gerber
T +41 81 553 70 13
investors@vatgroup.com
Investor Relations
Christopher Wickli
+41 81 553 75 39

End of Media Release
View original content: EQS News

Language: English
Company: VAT Group AG
Seelistrasse 1
9469 Haag
Switzerland
Phone: +41 81 771 61 61
Fax: +41 81 771 48 30
E-mail: reception@vat.ch
Internet: www.vatvalve.com
ISIN: CH0311864901
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2412148

 
End of News EQS News Service

2412148  07.10.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu VAT

mehr Nachrichten

Analysen zu VAT

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

VAT 735,60 -0,97% VAT

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit herben Verlusten in den Feierabend -- DAX beendet Handel deutlich schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch kräftigen nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geriet derweil ins Stocken. Die US-Börsen gaben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen