Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
|
09.11.2026 22:15:02
Is Bloom Energy Really Worth $200 Right Now? Here's the Math.
Bloom Energy (NYSE:BE) has emerged as one of the biggest beneficiaries of surging demand for power to support artificial intelligence (AI) data centers. The company's revenue has skyrocketed, and its stock has delivered enormous gains over the past year despite a sharp pullback from its peak.
However, even after that sell-off, shares recently traded around $200. Is Bloom Energy really worth that much?
To answer that question, investors need to look beyond its impressive growth and consider how much the company's earnings must increase to justify its current valuation.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bloom Energy
|
20:04
|Freundlicher Handel: S&P 500 bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
18:01
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
16:01
|Montagshandel in New York: S&P 500 zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 rutscht am Donnerstagnachmittag ab (finanzen.at)
|
05.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 am Donnerstagmittag unter Druck (finanzen.at)
|
05.11.26
|Verluste in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
03.11.26
|Optimismus in New York: S&P 500 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
03.11.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Bloom Energy
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bloom Energy
|172,40
|10,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schlussendlich deutlich fester -- ATX und DAX legen letztlich zu -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex zogen zum Wochenstart deutlich an. Auch der Dow zeigte sich sehr freundlich. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.