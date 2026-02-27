Chevron Aktie

WKN: 852552 / ISIN: US1667641005

27.02.2026 22:45:00

Is Chevron Stock Going to $200?

Chevron (NYSE: CVX) stock is hovering around an all-time high price after gaining 21.6% year to date at the time of this writing. The energy sector is booming due to rising oil prices and investor uncertainty. Some investors are gravitating toward heavy industries that are less vulnerable to artificial intelligence (AI) disruption -- like oil and gas.At around $185 per share, Chevron is knocking on the door of the $200-per-share milestone. But some investors may be worried Chevron is running up too far, too fast.Here's what it would take for Chevron to keep soaring, and if the dividend stock is a buy now.
Analysen zu Chevron Corp.

06.01.26 Chevron Outperform RBC Capital Markets
01.11.24 Chevron Outperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Chevron Corp. 157,90 1,20%
Chevron Corporation Cert Deposito Arg Repr 0.125 Shs 17 090,00 0,77%
Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung 3,60 -1,10%

