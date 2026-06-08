CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
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08.06.2026 16:00:00
Is CrowdStrike Stock a Buy on the Dip?
CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) shares slipped following its fiscal Q1 results, even as the company significantly raised its full-year annual recurring revenue (ARR) guidance. Nonetheless, the cybersecurity stock is still up more than 50% for the year.With the company continuing to produce strong growth, let's see if investors should buy the dip in the stock.CrowdStrike said the cybersecurity industry hit an inflection point in the quarter, with Anthropic's Mythos revelation underscoring the importance of cybersecurity for artificial intelligence (AI) infrastructure. It said this helped shift the narrative from fear that AI would disrupt cybersecurity to organizations wanting to ensure they were protected from AI. As a result, the company increased its full-year ARR growth forecast to 27% to 29%, up from a prior outlook of 23% to 24%. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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