NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
16.12.2025 22:52:00
Is It Too Late to Buy Nvidia Stock?
Nvidia (NASDAQ: NVDA) has clearly been the single biggest winner thus far in the nascent artificial intelligence (AI) age. Its powerful graphics processing units have benefited from incredible demand as hyperscalers look to build out their technical infrastructure. No company can afford to get left behind, which has led to rapid revenue growth for Nvidia.It's not a surprise that this top AI stock has surged 1,230% in the past five years (as of Dec. 15). After such a monumental gain, and with a market cap of over $4.3 trillion, is it too late to buy Nvidia shares?Image source: Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
