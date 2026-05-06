Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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06.05.2026 04:55:31
Is Mark Zuckerberg Overspending on AI?
Meta (NASDAQ: META) said it will spend an additional $10 billion on AI, above previous estimates.*Stock prices used were the afternoon prices of May 3, 2026. The video was published on May 5, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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