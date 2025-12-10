Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
10.12.2025 11:30:00
Is Palantir or Nvidia the Best AI Stock for 2026?
Palantir (NASDAQ: PLTR) and Nvidia (NASDAQ: NVDA) have been two of the best-performing AI stocks since 2023. Palantir is leading Nvidia, rising about 2,640% versus Nvidia's 1,130% rise. Investors would have been thrilled to own either one of those since 2023, but we can't go back and capture those unbelievable returns. We can only look toward the future.Heading into 2026, each stock has challenges to overcome. But which one is the better buy?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
