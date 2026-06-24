Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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24.06.2026 10:23:00
Is Palantir Technologies Stock Finally a Buy?
Shares of Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) have slipped 30% in 2026, as of this writing, primarily due to the stock's expensive valuation.Investors have chosen to overlook the fantastic growth in Palantir's revenue and earnings, which continue to improve with each passing quarter. However, opportunistic investors may now be wondering if it would be a good idea to buy Palantir stock following its pullback. That's why we will take a closer look at Palantir's valuation and prospects in this article to decide if it is worth buying right now.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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