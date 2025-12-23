Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
23.12.2025 22:23:25
Is Tesla Stock a Buy Before 2026?
In typical fashion, shares of Tesla (NASDAQ: TSLA) have exhibited extreme levels of volatility, swerving between lanes of pessimism and optimism. But through its wild ups and downs, the top purveyor of electric vehicles (EVs) has performed well in 2025. Shares are up 22% this year (as of Dec. 22), and they trade near record levels. The automotive disruptor is in the early innings of some huge projects that could reshape its entire financial picture. But there are strong arguments on both the bull and bear sides of the debate here. So, should you buy this EV stock before 2026?Image source: Tesla.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
