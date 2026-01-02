Tesla-Aktie gibt ab - Fantasie rund um Robotik und Selbstfahrtechnologie stützen Kurs nur zeitweise

Nach Gewinnmitnahmen im nachweihnachtlichen Handel infolge der Rekordrally in den Wochen davor geht es für Tesla auch am Freitag leicht nach unten.

Tesla ist nach Gewinnmitnahmen im nachweihnachtlichen Handel nur zeitweise ein guter Start ins Jahr 2026 geglückt. Im Fokus stehen gleich am ersten Handelstag des neuen Jahres die am Nachmittag veröffentlichten Absatzzahlen des E-Autobauers. Im NASDAQ-Handel gewann die Tesla-Aktie zunächst, gab dann jedoch letztlich 2,59 Prozent auf 438,07 US-Dollar nach. Bis zum Rekordhoch von fast 499 Dollar vom 22. Dezember fehlen damit noch rund zehn Prozent, nachdem manch ein Anleger im eher dünnen Handel nach Weihnachten den starken Lauf der Aktien genutzt hatte, um Kasse zu machen.

Auslieferungszahlen

Für Tesla brachte das Jahresende eine bittere Erkenntnis: Ohne Subventionen verkaufen sich auch die Autos des Elektro-Vorreiters nicht so gut. Ende September ließ Präsident Donald Trump die US-Steuervergünstigung von 7.500 Dollar auslaufen. In den drei Monaten danach fielen die weltweiten Auslieferungen von Tesla kräftig um 15,6 Prozent auf 418.227 Fahrzeuge.

Tesla verbuchte im gesamten Jahr 2025 den zweiten Rückgang der Auslieferungen in Folge. Sie sanken um 8,5 Prozent auf gut 1,636 Millionen Fahrzeuge. Den bisherigen Höhepunkt hatte Tesla 2023 mit etwas über 1,8 Millionen ausgelieferten Wagen erreicht.

Dem jüngsten Rückschlag ging ein Schub dank Torschlusspanik voraus. Im dritten Quartal waren die Tesla-Auslieferungen noch um 7,4 Prozent auf 497.099 Wagen hochgeschnellt, weil viele Interessenten in den USA noch die Prämie mitnehmen wollten.

Der amerikanische Investor und Analyst Gene Munster verwies nach Veröffentlichung der Zahlen darauf, dass allein im Oktober die Verkäufe von Elektroautos in den USA branchenweit um rund 30 Prozent gefallen seien. Für das laufende Jahr prognostiziert er eine Erholung der Tesla-Auslieferungen um etwa fünf Prozent.

Die Auslieferungszahlen enttäuschten die Anleger auf ganzer Linie, denn sie waren nicht nur wie erwartet rückläufig. "Die Zahlen blieben mit einem Rückgang um 16 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal auch hinter der vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Konsensschätzung zurück", kommentierte Tom Narayan von der kanadischen Bank RBC. Dabei dürften Teslas Auslieferungen nicht nur durch das Auslaufen der Förderung von E-Autos in den USA im September belastet worden sein, erklärte der Analyst. Auch die gestiegenen Exporte des chinesischen Konkurrenten BYD und anderen chinesischen E-Autoherstellern nach Europa hätten dem Musk-Konzern wohl zugesetzt.

Musk: Robotaxis und Roboter sind ohnehin die Zukunft

Firmenchef Elon Musk spielt allerdings die Bedeutung des Autoverkaufs für Tesla herunter und behauptet, dass die Zukunft des Unternehmens in selbstfahrenden Robotaxis und menschenähnlichen Robotern liegen werde. In beiden Bereichen steht Tesla erst am Anfang und trifft auf starke Konkurrenz.

So hat Tesla bisher nur ein paar Dutzend Robotaxis in der texanischen Stadt Austin im Einsatz, die zumeist von Aufpassern im Beifahrersitz begleitet werden. Die Google-Schwesterfirma Waymo betreibt unterdessen mehr als 2.500 fahrerlose Wagen in mehreren US-Städten und ist auf Expansionskurs.

Zusätzlich spannend macht die Rivalität, dass Musk bei selbstfahrenden Autos auf Kollisionskurs zum überwiegenden Großteil der Branche ist. Er behauptet felsenfest, dass Teslas allein mit Kameras autonom fahren können. Waymo und andere Hersteller setzen dagegen zusätzlich auf weitere Sensoren, vor allem Laser-Radare, die die Umgebung der Fahrzeuge abtasten. Geht Musks Rechnung auf, hätte Tesla einen enormen Kostenvorteil und könnte wie von ihm verkündet den Robotaxi-Markt aufrollen. Aber Konkurrenten und Experten haben Zweifel an Verlässlichkeit und Sicherheit einer solchen Lösung.

An humanoiden Robotern unterdessen forschen viele chinesische Unternehmen und US-Firmen wie Agility Robotics und Figure AI. Sie arbeiten bereits daran, die Maschinen in der Industrie einzusetzen. Solange der Tesla-Absatz einigermaßen stabil bleibt, werde die Börse Musk Freiraum für die Zukunftsprojekte geben, glaubt Munster. Die Tesla-Aktie lag nach den Auslieferungs-Zahlen leicht im Plus.

Musks Politik und Modellwechsel

Das Jahr 2025 lief für Tesla holperig. In den ersten Monaten war Musk in Washington als Trumps Kostensenker im Regierungsapparat aktiv. Dabei ging er eher rabiat vor und brüstete sich unter anderem damit, die Entwicklungshilfe-Behörde "in den Holzhäcksler" geworfen zu haben.

Musk und Trump gingen im Frühsommer im Streit auseinander, was der Präsident mit der Abschaffung der Elektroauto -Prämie erklärte. Musk bestritt das. Inzwischen vertragen sich die beiden wieder.

Wegen Musks Auftreten und seiner politischen Ansichten wandte sich ein Teil der potenziellen Tesla-Käufer ab. Zu Jahresbeginn wurde Tesla zudem vom Modellwechsel beim Bestseller Model Y gebremst. Teslas futuristisch aussehender Elektro-Pickup Cybertruck wirkt wie ein Flop.

In den USA griffen Autokäufer im vergangenen Jahr unterdessen verstärkt zu Fahrzeugen mit Verbrenner- und Hybrid-Antrieben - und in Europa waren im Elektroauto-Markt andere Hersteller auf dem Vormarsch.

Hart bleibt die Konkurrenz durch chinesische Autobauer. So erreichte der Wettbewerber BYD 2025 das eigene Absatzziel und liegt damit nun als weltweit größter E-Autobauer vor Tesla liegen. BYD lieferte im vergangenen Jahr mit rund 4,6 Millionen Fahrzeugen aus knapp acht Prozent mehr aus als im Vorjahr, darunter 2,3 Millionen reine E-Autos. Die Zahl der verkauften E-Autos zog damit dem Unternehmen zufolge um 28 Prozent an.

Tesla-Rivale Rivian mit starkem Rückgang

Beim Tesla-Herausforderer Rivian, der bisher nur in Nordamerika aktiv ist, fielen die Auslieferungen im vierten Quartal im Jahresvergleich um gut 31 Prozent auf 9,745 Fahrzeuge. Im gesamten Jahr gab es ein Minus von 18 Prozent auf 42.247 Wagen. Rivian, ein Partner von VW bei der Entwicklung der Elektronik-Architektur künftiger Elektroautos des deutschen Konzerns, will im kommenden Jahr mit einem deutlich günstigeren Modell die Verkäufe steigern.

Tesla-Aktionäre setzen mit Blick auf die Robotaxis und Roboter-Geschäfte vor allem darauf, dass Musk bei Tesla am Ball bleibt und die Projekte vorantreibt, nachdem die Anteilseigner Anfang November einem Riesen-Vergütungspaket für den Manager zugestimmt hatten. Mit diesem kann Musk bei Erreichen bestimmter Meilensteine in den kommenden Jahren ein Aktienpaket im Wert von einer Billion Dollar erhalten.

Die Hoffnung hatte den Tesla-Aktienkurs vor allem im letzten Drittel 2025 angetrieben, sodass trotz des Kurseinbruchs bis weit in den April hinein für das alte Jahr ein Kurszuwachs von gut elf Prozent auf dem Zettel steht. Seit dem Jahrestief im April hatte sich der Kurs sogar mehr als verdoppelt. Damit kam Tesla per Ende 2025 auf einen Börsenwert von rund 1,4 Billionen Dollar.

Tesla-Chef Musk ist unter anderem wegen seines Tesla-Aktienpakets mit einem Vermögen von derzeit mehr als 600 Milliarden Dollar der weltweit vermögendste Mensch. Er hat auch Anteile am Raumfahrtunternehmen SpaceX. Dieser soll in diesem Jahr an die Börse gebracht werden - dabei wird nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg eine Bewertung von mehr als einer Billion Dollar angestrebt.

NEW YORK (dpa-AFX)