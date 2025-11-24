Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
24.11.2025 12:21:00
Jetzt patchen! Schadcode-Attacken auf Oracle Identity Manager beobachtet
Es gibt Hinweise, dass Angreifer Oracle Identity Manager bereits seit August dieses Jahres attackieren. Ein Sicherheitsupdate ist vorhanden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
