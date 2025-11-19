Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|Dividendenausschüttung
|
19.11.2025 16:36:22
NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Oracle Anlegern eine Freude
Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Oracle am 18.11.2025 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 1,70 USD vereinbart. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vorjahresvergleich um 6,25 Prozent an. Somit zahlt Oracle insgesamt 4,74 Mrd. USD an Aktionäre aus. Damit wurde die Oracle-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 8,02 Prozent erhöht.
Oracle-Aktien-Dividendenrendite
Letztlich notierte der Oracle-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via New York bei 220,49 USD. Oracle verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 1,03 Prozent. Damit verringerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 1,37 Prozent.
Reale Rendite vs. Aktienkursentwicklung
Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Kurs von Oracle via New York 176,23 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 180,84 Prozent besser entwickelt als der Oracle-Kurs.
Dividendenausblick von Oracle
Für das Jahr 2026 sehen Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 1,83 USD voraus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0,83 Prozent sinken.
Hauptdaten von Dividenden-Titel Oracle
Oracle ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 624,989 Mrd. USD. Oracle besitzt aktuell ein KGV von 38,13. 2025 setzte Oracle 57,399 Mrd. USD um und erzielte ein EPS von 4,34 USD.
Redaktion finanzen.at
