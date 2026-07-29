Johnson Controls International Aktie
WKN DE: A2AQCA / ISIN: IE00BY7QL619
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29.07.2026 18:01:33
Johnson Controls Sees Data Centers Becoming One-Third Of Its Business
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