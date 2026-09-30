Julius Bär: «Die Anlagechancen werden breiter»

Die Privatbank Julius Bär bleibt für die Finanzmärkte bis zum Jahresende grundsätzlich zuversichtlich. Der KI-Boom stützt Konjunktur und Unternehmensgewinne weiterhin, doch die Bank sieht zunehmend Chancen ausserhalb der grossen US-Technologiewerte. Im Fokus stehen unter anderem europäische Banken, Schweizer Aktien, Japan sowie hochwertige Anleihen.