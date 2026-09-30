Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|
30.09.2026 11:08:36
Julius Bär: «Die Anlagechancen werden breiter»
Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Die Privatbank Julius Bär bleibt für die Finanzmärkte bis zum Jahresende grundsätzlich zuversichtlich. Der KI-Boom stützt Konjunktur und Unternehmensgewinne weiterhin, doch die Bank sieht zunehmend Chancen ausserhalb der grossen US-Technologiewerte. Im Fokus stehen unter anderem europäische Banken, Schweizer Aktien, Japan sowie hochwertige Anleihen.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Julius Bär
|
30.09.26
|SPI-Handel aktuell: SPI sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
30.09.26
|Börse Zürich: SLI beendet die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
|
30.09.26
|Börse Zürich: SLI schwächelt (finanzen.at)
|
30.09.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI in Rot (finanzen.at)
|
29.09.26
|SIX-Handel: SLI notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
29.09.26
|Handel in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
29.09.26
|Freundlicher Handel: Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
29.09.26
|Optimismus in Zürich: SPI verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Julius Bär
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Julius Baer Gruppe AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5th a Sh
|15,40
|-3,75%
|Julius Bär
|78,04
|-4,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen tiefer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Börsen in Asien letztlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag leichter. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. Anleger in Asien zeigten sich in Kauflaune.