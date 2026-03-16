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Julius Bär Aktie

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WKN DE: 865625 / ISIN: CH0012083009

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16.03.2026 10:55:41

Julius Baer CEO tops highest pay at UBS

[ZURICH] Julius Baer CEO Stefan Bollinger was awarded a total compensation of 23.96 million Swiss francs (S$39 million) for 2025, a sum...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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