Prognose 05.12.2025 15:08:41

Jungheinrich verschiebt Russland-Deal - Prognose für 2025 angepasst - Aktie in Rot

Jungheinrich verschiebt Russland-Deal - Prognose für 2025 angepasst - Aktie in Rot

Jungheinrich hat die Umsatz- und Gewinn-Prognose für das Gesamtjahr infolge von Verzögerungen beim Verkauf der russischen Tochter angepasst.

Beim Umsatz wurden die Zielspannen für 2025 eingeengt. Operativer Gewinn und Vorsteuerergebnis fallen nun höher aus, da zum Beispiel gewinnbelastende Veräußerungseffekte in der Größenordnung 30 Millionen Euro nun erst 2026 anfallen anstatt 2025. Der Abschluss der Transaktion werde nun erst 2026 erwartet anstatt noch im vierten Quartal 2025. Grund sei "das politische und rechtliche Umfeld in Russland", konkret habe die russische Regierungskommission über die Kontrolle ausländischer Investitionen die für den Vollzug der Transaktion erforderliche Zustimmung "noch nicht erteilt".

Wie der im MDAX notierte Hersteller von Gabelstaplern mitteilte, rechnet er für 2025 nun mit einem operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) zwischen 220 und 260 Millionen Euro anstatt zwischen 160 und 230 Millionen. Die entsprechende EBIT-Marge soll bei 4,1 bis 4,6 Prozent landen anstatt bei 3,1 bis 3,9 Prozent.

Der Vorsteuergewinn wird nun in der Spanne 190 bis 230 Millionen Euro erwartet anstatt 130 bis 200 Millionen, die entsprechende EBT-Marge bei 3,6 bis 4,1 Prozent anstatt 2,6 Prozent bis 3,4 Prozent.

Den Umsatz sieht der Konzern nun zwischen 5,4 und 5,6 Milliarden Euro anstatt zwischen 5,3 und 5,9 Milliarden.

Der Return on Capital Employed (ROCE) soll nun bei 7 bis 11 Prozent anstatt 5 bis 9 Prozent liegen. Den Free Cashflow erwartet das Unternehmen unverändert bei mehr als 250 Millionen Euro.

2026 dann werden EBIT und Vorsteuergewinn, Margen und ROCE entsprechend niedriger und der Free Cashflow entsprechend höher ausfallen, so das Unternehmen.

Jungheinrich hatte im Juli die Unterzeichnung der Veräußerung ihrer 100-prozentigen Tochtergesellschaft Jungheinrich Lift Truck OOO an einen russischen Finanzinvestor und Asset Manager bekanntgegeben.

Die Jungheinrich-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,03 Prozent tiefer bei 34,46 Euro.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2025 09:08 ET (14:08 GMT)

DOW JONES

