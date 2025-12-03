MDAX-Papier Jungheinrich-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Jungheinrich-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Jungheinrich-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Jungheinrich-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Jungheinrich-Anteile bei 24,64 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Jungheinrich-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 405,844 Jungheinrich-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 050,32 EUR, da sich der Wert eines Jungheinrich-Papiers am 02.12.2025 auf 34,62 EUR belief. Mit einer Performance von +40,50 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jungheinrich markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at