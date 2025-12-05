Jungheinrich Aktie

Jungheinrich Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich nach einem angepassten Jahresausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der Anlass dazu sei der sich verzögernde Verkauf der Russland-Aktivitäten, schrieb Lucas Ferhani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass der Deal nun Anfang 2026 über die Bühne geht. Es handele sich also nur um eine zeitliche Verschiebung mit letztlich neutraler Wirkung./rob/tih/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 12:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 12:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

