WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934

Jungheinrich Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 44 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Jungheinrich ist nun der europäische Intralogistik-Favorit des Analysten Philippe Lorrain. Der Kursrutsch im Sommer und die jüngste Seitwärtsphase böten eine gute Einstiegschance, schrieb er am Mittwochabend. Er sieht Jungheinrich explizit auch als gute Alternative für Kion-Anleger, da es dort weniger Luft nach oben gebe./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 20:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 20:09 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Jungheinrich AG Outperform
Unternehmen:
Jungheinrich AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
31,96 € 		Abst. Kursziel*:
40,80%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
32,58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38,12%
Analyst Name::
Philippe Lorrain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

