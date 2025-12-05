Jungheinrich Aktie

05.12.2025 20:40:58

Jungheinrich Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Jungheinrich nach einem angepassten Jahresausblick auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Ausstieg aus dem Russland-Geschäft werde nun erst 2026 erwartet, schrieb Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er passte daraufhin auch seine Schätzungen an für den Lagerausrüster. Der neue Mittelwert der Prognosespanne passe zu den Aussagen während der Telefonkonferenz zum dritten Quartal./rob/tih/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 18:21 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 18:21 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Jungheinrich AG Outperform
Unternehmen:
Jungheinrich AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
34,24 € 		Abst. Kursziel*:
31,43%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
34,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,35%
Analyst Name::
Philippe Lorrain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

