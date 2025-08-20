K+S Aktie

WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

Kursziel gekappt 20.08.2025 08:31:02

K+S-Aktie verliert kräftig: Neues Analystenurteil belastet

K+S-Aktie verliert kräftig: Neues Analystenurteil belastet

Die Aktie von K+S stehen deutlich unter Druck, nachdem ein Berenber-Analyst seine Einschätzung geändert hat und den Titel nun zum Verkauf empfiehlt.

Im vorbörslichen Handesl auf Tradegate verliert die K+S-Aktie zeitweise 3,71 Prozent gegenüber ihrem XETRA-Schluss und notiert bei 11,93 Euro.

Die Privatbank Berenberg hat das Anlagevotum für K+S im Zuge eines Analystenwechsels von "Buy" auf "Sell" gedreht und das Kursziel von 17 auf 11 Euro gesenkt. Das bisherige Anlagevotum habe auf der Annahme eines engen Kalidüngermarktes und dessen positiven Auswirkungen auf Gewinne und Barmittelgenerierung beruht, schrieb der ab sofort für die Aktie zuständige Experte Sebastian Bray in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. In einem Umfeld, das ab 2026 weitgehend sinkende Preise für Agrarrohstoffe erwarten lasse, gebe es aber keinen plausiblen Grund mehr für eine Kaufempfehlung. Die Konsensschätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) erschienen für das kommende Jahr ein wenig und für 2027 deutlich zu optimistisch.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser)

Bildquelle: K+S

07:07 K+S Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.25 K+S Sell UBS AG
13.08.25 K+S Halten DZ BANK
13.08.25 K+S Sell Deutsche Bank AG
13.08.25 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
