MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in K+S von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in K+S-Aktien gewesen.

Das K+S-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 11,26 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in K+S-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 888,099 K+S-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2025 auf 11,79 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 470,69 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 4,71 Prozent.

Insgesamt war K+S zuletzt 2,11 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at