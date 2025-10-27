K+S Aktie

Prognosen 27.10.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: K+S mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Das erwarten Analysten von der Quartalsbilanz von K+S.

K+S wird voraussichtlich am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass K+S im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,117 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,150 EUR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 895,8 Millionen EUR aus – eine Steigerung von 3,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte K+S einen Umsatz von 866,2 Millionen EUR eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,672 EUR, wohingegen im Vorjahr noch -0,370 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,72 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,65 Milliarden EUR waren.

