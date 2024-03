Kaum Veränderungen: FTSE 100 notiert am Mittag seitwärts

Am Dienstag notiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,00 Prozent fester bei 7 640,53 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,380 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 640,33 Punkten, nach 7 640,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 598,47 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 642,02 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 05.02.2024, den Wert von 7 612,86 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 05.12.2023, den Wert von 7 489,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, den Wert von 7 947,11 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,05 Prozent nach. Bei 7 764,37 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Intertek (+ 7,12 Prozent auf 49,50 GBP), Marks Spencer (+ 4,20 Prozent auf 2,40 GBP), Fresnillo (+ 2,81 Prozent auf 4,90 GBP), Glencore (+ 1,99 Prozent auf 3,88 GBP) und Rightmove (+ 1,53 Prozent auf 5,72 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Ashtead (-5,59 Prozent auf 54,08 GBP), Prudential (-2,12 Prozent auf 7,56 GBP), Barratt Developments (-1,63 Prozent auf 4,71 GBP), Standard Chartered (-1,47 Prozent auf 6,72 GBP) und Hikma Pharmaceuticals (-1,46 Prozent auf 19,23 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 21 519 353 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 187,545 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Mit 10,95 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at