Keurig Dr Pepper Aktie
WKN DE: A2JQPZ / ISIN: US49271V1008
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06.08.2026 13:13:15
Keurig Dr Pepper Inc. Bottom Line Drops In Q2
(RTTNews) - Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) revealed a profit for second quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line came in at $142 million, or $0.04 per share. This compares with $547 million, or $0.40 per share, last year.
Excluding items, Keurig Dr Pepper Inc. reported adjusted earnings of $865 million or $0.57 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 75.6% to $7.309 billion from $4.163 billion last year.
Keurig Dr Pepper Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $142 Mln. vs. $547 Mln. last year. -EPS: $0.04 vs. $0.40 last year. -Revenue: $7.309 Bln vs. $4.163 Bln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 25.9 B To $ 26.4 B
For 2026, Adjusted diluted EPS growth in a low-double-digit range
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