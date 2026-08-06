(RTTNews) - Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) revealed a profit for second quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line came in at $142 million, or $0.04 per share. This compares with $547 million, or $0.40 per share, last year.

Excluding items, Keurig Dr Pepper Inc. reported adjusted earnings of $865 million or $0.57 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 75.6% to $7.309 billion from $4.163 billion last year.

Keurig Dr Pepper Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $142 Mln. vs. $547 Mln. last year. -EPS: $0.04 vs. $0.40 last year. -Revenue: $7.309 Bln vs. $4.163 Bln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 25.9 B To $ 26.4 B

For 2026, Adjusted diluted EPS growth in a low-double-digit range