Knorr-Bremse will nach Gewinnanstieg mehr Dividende ausschütten

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Bremsenhersteller Knorr-Bremse will seine Aktionäre an dem Gewinnanstieg von 2023 mit einer höheren Dividende beteiligen. Die Ausschüttung solle um 13 Prozent auf 1,64 Euro je Aktie steigen, teilte das im MDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag in München mit. Knorr-Bremse hatte im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz erzielt und seinen Gewinn gesteigert. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Überschuss von 552,5 Millionen Euro und damit ebenfalls rund 13 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie aus dem zeitgleich veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht.

Für 2024 hält Vorstandschef Marc Llistosella an seinen schon im Februar veröffentlichten Zielen fest. So soll der Umsatz nach zuletzt 7,9 Milliarden Euro im laufenden Jahr 7,7 bis 8 Milliarden Euro erreichen. Darin ist die inzwischen mehrheitlich verkaufte Tochter Kiepe Electric nur bis Ende Januar enthalten. Vom Konzernumsatz sollen 11,5 bis 12,5 Prozent als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten (bereinigtes Ebit) übrig bleiben. Im vergangenen Jahr lag diese Marge bei 11,3 Prozent./stw/mis