KoBold Metals erhält in 200-Millionen-US-Dollar-Finanzierungsrunde Unterstützung von Bill Gates' Breakthrough Energy Ventures

Künstliche Intelligenz gewinnt in Unternehmen immer mehr an Bedeutung. KoBold Metals, ein in Berkeley ansässiges Bergbauunternehmen, setzt die neue Technologie ein, um nach Metallvorkommen zu suchen. Diese sind wiederum für den Bau von Batterien für Elektrofahrzeugbranche wie beispielsweise für Tesla entscheidend, insbesondere Lithium, Nickel, Kobalt und Kupfer. Wie das Wall Street Journal berichtet, schloss das Unternehmen vor kurzem eine Finanzierungsrunde ab und erhielt dabei unter anderem finanzielle Unterstützung von einer von Bill Gates unterstützten Risikokapitalfirma.

60 Projekte auf drei Kontinenten

Laut der Homepage nutzt KoBold Metals zur Modellierung des Untergrunds und zur Erforschung von Tiefen Künstliche Intelligenz-Funktionen, die über die herkömmliche Technik hinausgehen. "Wir kombinieren Geowissenschaften, systematische Datenintegration und Künstliche Intelligenz, um das Tempo zu beschleunigen und die Kosten der Mineralienexploration zu senken", heißt es auf der Webseite des Unternehmens weiter.

Das 2018 gegründete Unternehmen besitzt laut eigenen Angaben das weltweit größte Budget für Forschung und Entwicklung für diesen Zweck und setzt es in mehr als sechzig Projekten auf drei Kontinenten ein.

KI-Einhorn im Wert von 1 Milliarde US-Dollar

Laut einem Artikel des Wall Street Journals schloss das Bergbauunternehmen vor kurzem eine Finanzierungsrunde ab. Dabei bekam es eine Förderung von 200 Millionen US-Dollar, unter anderem von einer von Bill Gates unterstützten Risikokapitalfirma. Breakthrough Energy ist eine Dachorganisation und wurde 2015 gegründet. Die Firma zielt darauf ab, Innovationen im Bereich der nachhaltigen Energie und anderer Technologien zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen zu fördern.

Die Investitionen beschränken sich auf eine Reihe von Start-up Unternehmen, die versuchen, neue Konzepte wie Kernfusion und Batterien mit großer Kapazität zur Speicherung erneuerbarer Energien zu vermarkten. KoBold Metals wird durch die Finanzierungsrunde zu einem KI-Einhorn mit einem Wert von 1 Milliarde US-Dollar gekrönt.

Redaktion finanzen.at